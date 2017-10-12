Политика

08:27 12.10.2017

Доказаны манипуляции российских спецслужб в соцсети "Фейсбук"

Доказаны манипуляции российских спецслужб в соцсети "Фейсбук"

Американское сообщество активно обсуждает манипуляции российских кибер-специалистов в самой популярной социальной сети в мире, путем блокировки сообщений её украинских пользователей во время вторжения России в Украину, сообщает "Голос Америки".

"Технология заключалась в том, сообщает MSNBC, что россияне находили украинских активистов, защищавших позицию Украины в российско-украинском конфликте, переходили на сообщения в Facebook этих лиц и нажимали "пожаловаться на сообщение". Каким бы ни было это сообщение, фото, они утверждали, что это порнография, или другая категория сообщений, которые Facebook должен устранять", - уточняется на сайте.

В свою очередь, создатель социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг признался, что зря отвергал возможность использования его ресурса в политических целях.

"Это - 100% правда. Многие из нас в Государственном департаменте пытались помочь коллегам в Украине, Грузии и в других местах. Facebook просто не был ответственным", - написала в своем аккаунте в "Твиттер" Мойра Вейлан - бывший заместитель помощника госсекретаря США по стратегическим цифровым технологиям.

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