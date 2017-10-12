За прошедшие сутки боевики 41 раз нарушали перемирие, один украинский военный получил боевое ранение - штаб

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим тишины, украинские военные 28 раз применяли весь спектр не запрещенного вооружения, в результате боевых действий один украинский военный получил пулевое ранение, сообщается в пресс-центре штаба АТО.

"В конце прошлой эпохи в районе проведения АТО обстановка продолжила обостряться. Прежде всего, существенно возросло количество вражеских провокаций на донецком направлении", - говорится в сообщении на странице штаба в "Фейсбук" в четверг утром.

После 18 часов дважды под долговременным огнем противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия оказались укрепления украинских военных у Авдеевки, Майорской, шахты Бутовка. Четырежды боевики били по защитниках Песков из пулеметов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов, около 18 часов, получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, в конце суток НВФ применяли пулеметы неподалеку Зайцево и Невельского.

На приморском направлении, вечером, боевики из 82-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов били по укреплениям ВСУ у Марьинки, Водяного и Широкино. А вооружение БМП противник применялось в районе Новотроицкого.

Неспокойно было и на луганском направлении. Здесь боевики дважды обстреливали защитников Крымского, применяя при этом танк, минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы. Также дважды, уже ночью, под огнем пехотного вооружения боевиков оказались укрепления украинской армии на подступах к Новоалександровке.

В данный момент пострадавший украинский солдат находится в военно-медицинском лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Потери врага уточняются.