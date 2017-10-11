В Багдаде опровергают сообщения о подготовке военной операции в Курдистане

Власти Ирака опровергли сообщения о подготовке военной операции на территории Иракского Курдистана, сообщает курдский телеканал "Рудау" со ссылкой на заявление пресс-атташе правительства в Багдаде Саада аль-Хадиси.

Ранее в среду Совет безопасности Иракского Курдистана, ссылаясь на полученные данные, заявил о намерении ВС Ирака начать военную операцию в регионе.

"Мы получили информацию о том, что иракские силы... намерены начать атаку на Курдистан из юго-западных районов Киркука и северных районов Мосула", - сообщил Совет безопасности на своей странице в "Твиттере".