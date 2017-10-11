Политика

19:35 11.10.2017

МИД Украины направил ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить акцию в Будапеште "Самоопределение для Закарпатья"

МИД Украины направил ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить акцию в Будапеште "Самоопределение для Закарпатья"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинский МИД направил ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить запланированную на 13 октября в Будапеште акцию под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья".

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!" – написал глава МИД в своем микроблоге в Твиттере в среду вечером.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МИД Украины призывает мировое сообщество вынудить Россию прекратить расправу над крымскими татарами

Климкин надеется на диалог с Венгрией по закону об образовании

Климкин считает исчерпанной историю с заявлением президента Чехии в ПАСЕ

Киев готов обсуждать со странами-партнерами закон об образовании, но решения в отношении Украины не могут приниматься без ее участия

Глава МИД Венгрии отказался ехать на Закарпатье с Климкиным, выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Климкин инициирует обсуждение закона об образовании с венгерским коллегой и общиной на Закарпатье

Венгрия может добавить языковой вопрос в декларацию "Восточного партнерства"

Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии

Венгерские депутаты не пожелали общаться с украинскими парламентариями на тему закона об образовании

Попытки использовать ЮНЕСКО для легитимизации оккупации Крыма будут пресекаться, заявляют в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Испании отвел лидеру Каталонии 5 дней, чтобы определиться с декларацией независимости

Трамп опроверг сообщения СМИ о планах десятикратно увеличить ядерный арсенал США

Порошенко призвал генсека СЕ содействовать освобождению украинцев, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях

В антикоррупционном комитете Рады назвали "циничной спекуляцией" аргументацию СБУ по е-декларациям

Законопроект о деоккупации Донбасса нормирует армейскую операцию и не уменьшает полномочия СБУ – Грицак

Трамп на совещании по нацбезопасности заявлял о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз

Комитет ПАСЕ по культуре назвал закон Украины "Об образовании" дискриминационным, - Новинский

Апелляция Саакашвили на решение суда о незаконном пересечении им границы Украины будет рассматриваться 24 октября

Порошенко убежден, что в Раде есть большинство для создания Антикоррупционного суда

Порошенко: вопрос освобождения заложников и политзаключенных не продвигается

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА