МИД Украины направил ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить акцию в Будапеште "Самоопределение для Закарпатья"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинский МИД направил ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить запланированную на 13 октября в Будапеште акцию под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья".

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!" – написал глава МИД в своем микроблоге в Твиттере в среду вечером.