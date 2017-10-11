Политика

18:13 11.10.2017

Трамп опроверг сообщения СМИ о планах десятикратно увеличить ядерный арсенал США

Трамп опроверг сообщения СМИ о планах десятикратно увеличить ядерный арсенал США

 Президент США Дональд Трамп назвал сообщения американских СМИ о том, что он якобы планирует десятикратно увеличить ядерный арсенал США, "фейковой" новостью.

"NBC News создали фейковую историю о том, как я хотел "десятикратно" увеличить наш ядерный арсенал. Чистая фикция", - написал Д.Трамп в среду в "Твиттере".

Он также раскритиковал СМИ за распространение "фейковых" новостей.

"На фоне всех этих фейковых историй от NBC и других СМИ не уместно ли задаться вопросом об их лицензиях? Это ("фейковые" новости - ИФ) плохо для страны", - сообщил американский президент.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Д.Трамп 20 июля на встрече с высокопоставленными представителями структур национальной безопасности страны выразил желание увеличить ядерный арсенал США в десять раз. Источники пояснили, что по итогам именно этой встречи некоторые представители администрации якобы слышали, как госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал Д.Трампа "придурком".

Д.Трамп 10 октября также назвал сообщения о том, что Р.Тиллерсон нелицеприятно отзывался об американском президенте, "фейком".

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