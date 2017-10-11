Политика

18:02 11.10.2017

Порошенко призвал генсека СЕ содействовать освобождению украинцев, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях

 Президент Украины Петр Порошенко на встрече в Страсбурге призвал генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда к активизации усилий СЕ по защите прав человека на территории оккупированного Крыма, а также по освобождению граждан Украины, удерживаемых в России и на оккупированных территориях.

"Президент Украины призвал активизировать роль Совета Европы в защите прав человека на территории оккупированного украинского Крыма. Он обратился к генеральному секретарю СЕ с просьбой использовать все имеющиеся механизмы для исправления критической ситуации с правами человека на полуострове. Глава государства призвал генерального секретаря СЕ более активно участвовать в усилиях по освобождению граждан Украины, которые незаконно удерживаются в оккупированных Крыму и Донбассе и на территории России", - сообщает пресс-служба украинского президента по итогам встречи.

П.Порошенко также отметил необходимость консолидации всех институций СЕ для продолжения системного давления на Россию с целью выполнения ею требований Совета Европы о прекращении агрессии против Украины.

Глава Украинского государства поблагодарил Совет Европы за поддержку, отметив, что с самого начала агрессии России Комитет министров и Парламентская Ассамблея решительно выступили в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

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