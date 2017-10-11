Политика

17:21 11.10.2017

Климкин надеется на диалог с Венгрией по закону об образовании

Климкин надеется на диалог с Венгрией по закону об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется на диалог с венгерской стороной по языковой статье принятого в Украине закона об образовании.

"Буду завтра в Венгрии и буду говорить, что или мы работаем с какой-то абстрактной мифологией и говорим, что не будет школ, где будет изучаться венгерский язык, что является тотальным мифом, что закрывается в Ужгороде университет, что является тотальным мифом, что будут увольняться какие-то учителя… Завтра буду говорить непосредственно с министром. Потом у меня будет шанс на пресс-конференции это сказать и, надеюсь, что там будет много венгерских и не только венгерских каналов, а потом еще с венгерскими журналистами (буду общаться – ИФ) и расскажу, как оно есть на самом деле. Или у нас есть диалог, и я очень надеюсь, что он состоится завтра", - сказал П.Климкин журналистам в Киеве в среду.

Министр напомнил, что 19 октября в Украину должен приехать министр образования Венгрии для обсуждения положений и имплементации закона о языках.

При этом он отметил, что в Венгрии "кое-кто сознательно раскручивает политическую истерию" вокруг принятого в Украине образовательного закона.

"Я, кстати, обратился к своим коллегам, министрам иностранных дел (стран ЕС – ИФ), поскольку Венгрия хочет это обсудить в понедельник на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза, то есть довел до них и нашу аргументацию, которая, в общем, поддерживается", - добавил П.Климкин.

Как сообщалось, 28 сентября закон Украины "Об образовании" вступил в силу. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. П.Климкин заявлял о намерениях в ближайшее время провести встречу с министром иностранных дел Венгрии в Будапеште для обсуждения закона "Об образовании".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Климкин считает исчерпанной историю с заявлением президента Чехии в ПАСЕ

Комитет ПАСЕ по культуре назвал закон Украины "Об образовании" дискриминационным, - Новинский

Украина гарантирует право обучения на родном языке, но изучение государственного языка является обязательным - Порошенко

Киев готов обсуждать со странами-партнерами закон об образовании, но решения в отношении Украины не могут приниматься без ее участия

Климкин: Земана не исправить, надо бороться с теми, кто пригласил его выступать

Климкин планирует визит иностранных послов на Закарпатье для общения с жителями региона

Климкин планирует обсудить на встрече с главой МИД Венгрии 12 октября выдачу украинцам венгерских паспортов

Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС возможен только в контексте обеспечения четкой европерспективы Украины

Глава МИД Венгрии отказался ехать на Закарпатье с Климкиным, выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Климкин инициирует обсуждение закона об образовании с венгерским коллегой и общиной на Закарпатье

ПОСЛЕДНЕЕ

В антикоррупционном комитете Рады назвали "циничной спекуляцией" аргументацию СБУ по е-декларациям

Законопроект о деоккупации Донбасса нормирует армейскую операцию и не уменьшает полномочия СБУ – Грицак

Трамп на совещании по нацбезопасности заявлял о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз

Апелляция Саакашвили на решение суда о незаконном пересечении им границы Украины будет рассматриваться 24 октября

Порошенко убежден, что в Раде есть большинство для создания Антикоррупционного суда

Порошенко: вопрос освобождения заложников и политзаключенных не продвигается

Порошенко: я отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме, как о "завершенном деле"

Порошенко призывает демократические силы и общественность присоединиться к подготовке консолидированного законопроекта об Антикоррупционном суде

Порошенко призывает ПАСЕ удвоить усилия по защите прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму

Порошенко: Россия нагло продолжает игнорировать принятые на себя обязательства по минским договоренностям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА