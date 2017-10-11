Климкин надеется на диалог с Венгрией по закону об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется на диалог с венгерской стороной по языковой статье принятого в Украине закона об образовании.

"Буду завтра в Венгрии и буду говорить, что или мы работаем с какой-то абстрактной мифологией и говорим, что не будет школ, где будет изучаться венгерский язык, что является тотальным мифом, что закрывается в Ужгороде университет, что является тотальным мифом, что будут увольняться какие-то учителя… Завтра буду говорить непосредственно с министром. Потом у меня будет шанс на пресс-конференции это сказать и, надеюсь, что там будет много венгерских и не только венгерских каналов, а потом еще с венгерскими журналистами (буду общаться – ИФ) и расскажу, как оно есть на самом деле. Или у нас есть диалог, и я очень надеюсь, что он состоится завтра", - сказал П.Климкин журналистам в Киеве в среду.

Министр напомнил, что 19 октября в Украину должен приехать министр образования Венгрии для обсуждения положений и имплементации закона о языках.

При этом он отметил, что в Венгрии "кое-кто сознательно раскручивает политическую истерию" вокруг принятого в Украине образовательного закона.

"Я, кстати, обратился к своим коллегам, министрам иностранных дел (стран ЕС – ИФ), поскольку Венгрия хочет это обсудить в понедельник на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза, то есть довел до них и нашу аргументацию, которая, в общем, поддерживается", - добавил П.Климкин.

Как сообщалось, 28 сентября закон Украины "Об образовании" вступил в силу. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. П.Климкин заявлял о намерениях в ближайшее время провести встречу с министром иностранных дел Венгрии в Будапеште для обсуждения закона "Об образовании".