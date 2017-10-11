Политика

16:54 11.10.2017

В антикоррупционном комитете Рады назвали "циничной спекуляцией" аргументацию СБУ по е-декларациям

В антикоррупционном комитете Рады назвали "циничной спекуляцией" аргументацию СБУ по е-декларациям

 В комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции считают спекуляцией то, что Служба безопасности Украины аргументирует потребность закрыть от публичного доступа данные е-деклараций своих сотрудников примерами громких убийств силовиков в Украине.

"Вы помните инициативу Анатолия Матиоса о том, что нужно убрать информацию о декларациях должностных лиц, которые, как он написал, выполняют задания в интересах обороны и безопасности", - сказала глава комитета Егор Соболев в среду в Киеве в ходе комитетских слушаний.

Он отметил, что по решению комитета в силовые органы Украины направили запрос о том, известно ли им о фактах, когда открытость этих деклараций на самом деле навредила жизни или здоровью сотрудников.

Администрация Государственной пограничной службы, Министерство обороны, Главное управление разведки не имеют информации о фактах наступления негативных последствий непосредственно связанных с обнародованием в открытом доступе деклараций лиц, которые принадлежат к их кадровому составу. "Военная разведка не видит ничего ужасного в открытости, которая сегодня существует", - резюмировал народный депутат.

"Наиболее грустный ответ пришел от Василия Грицака – руководителя Службы безопасности Украины", - проинформировал он.

По словам Е.Соболева, в своем ответе СБУ приводит факты трех смертей служащих. "В Мариуполе господина Харабарюша – вы помните подрыв автомобиля 31 марта, сотрудника как раз главного управления разведки Минобороны Шаповала – тоже подорван в автомобиле в Киеве 28 июня, в этот же день…в Константиновском районе Донецкой области сотрудник СБУ Возный, еще его двое коллег были ранены", - рассказал глава комитета.

Он процитировал ответ главы СБУ: "Указанные события указывают на то, что принципы прозрачности и открытости, на которых основывается антикоррупционное законодательство Украины в части порядка осуществления финансового контроля, требует адаптации к современным условиям гибридной войны и широкомасштабной антитеррористической операции".

Е.Соболев считает опасным такое отношение главы СБУ к антикоррупционному законодательству.

По его словам, в комитете проверили информацию, изложенную спецслужбой в ответе, и выяснили, что е-декларации указанных погибших силовиков не были открыты для свободного доступа. "В данном случае ссылаться на то, что открытость информации нуждается в коррекции антикоррупционного законодательства – это, как по мне, циничная спекуляция на смертях погибших защитников Украины", - заявил глава комитета.

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