Законопроект о деоккупации Донбасса нормирует армейскую операцию и не уменьшает полномочия СБУ – Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях приводит в норму и не уменьшает полномочия СБУ

"Этот закон приводит все в норму. Это – армейская операция, в первую очередь, хотя, конечно, там задействованы силы Службы безопасности… Этот закон ни в коей мере не уменьшит наших полномочий или функций", - сказал В.Грицак на брифинге в Киеве в среду.

"В связи с принятием этого закона я абсолютно не вижу проблем, потому что на самом деле белое будет названо белым, а война будет названа войной", - добавил глава спецслужбы.

По его словам, то, что происходило на востоке Украины, называлось долгое время АТО, и Антитеррористический центр СБУ "должен был играть первую скрипку". "Но, откровенно вам скажу, к сожалению, или к счастью, штаб АТЦ не имеет такого калибра специалистов, которые могли бы управлять сухопутными войсками, артиллерией".

При этом В.Грицак отметил, что силы СБУ естественно задействованы в АТО: "сейчас их там насчитывается только откомандированных порядка 900 офицеров и военнослужащих СБУ".

"Поверьте, этот закон никоим образом не уменьшит наши полномочия или функции, наоборот, мы будем иметь меньше посреднических функций, где мы номинально числились, потому что проводится антитеррористическая операция... Служба делала много той работы, которую не должна была делать", - резюмировал глава СБУ.

Как сообщалось, 6 октября 2017 года Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский проект закона (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.