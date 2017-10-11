Политика

14:53 11.10.2017

Порошенко убежден, что в Раде есть большинство для создания Антикоррупционного суда

Порошенко убежден, что в Раде есть большинство для создания Антикоррупционного суда

 Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в Верховной Раде есть необходимое для принятия проекта закона о создании Антикоррупционного суда количество депутатов, и сразу после поступления к нему подготовленного законопроекта он готов внести его в парламент как неотложный к рассмотрению.

"Я действительно считаю, что у нас есть большинство для создания Антикоррупционного суда", - сказал глава Украинского государства на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге.

Вместе с тем, президент Украины подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этого законопроекта не только депутатами от парламентского большинства ,но и не входящими в коалицию.

"Как вы знаете, в работе парламента "дьявол кроется в деталях". Вот почему очень важно, чтобы в парламенте все депутаты, - мы не говорим исключительно о коалиции, - я хочу увидеть голоса "за" от всех", - сказал П.Порошенко.

Он также заверил, что при получении им законодательной инициативы, он будет готов внести его в Верховную Раду как неотложный к рассмотрению.

"Как только такой законопроект мне подадут, я буду готов его инициировать немедленно", - сказал президент Украины.

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