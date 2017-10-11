Порошенко: вопрос освобождения заложников и политзаключенных не продвигается

Количество заложников на Донбассе растет, а вопрос их освобождения не решается, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Не продвигается и вопрос об освобождении заложников и политзаключенных. Не могу не вспомнить об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Романе Сущенко и многих других. Уже более двух лет мы боремся за освобождение 63-летнего Игоря Козловского, известного религиоведа, который остался в оккупированном Донецке, чтобы ухаживать за больным сыном. Также в неволе находится 28-летний Станислав Асеев, журналист, который не боялся писать правду о жизни на оккупированном Донбассе… И таких личных историй украинских заложников более сотни. Более того, количество заложников на Донбассе только растет", - сказал П.Порошенко на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге.

Он подчеркнул, что украинских граждан умышленно захватывают "с циничным расчетом: чтобы шантажировать Украину, которая никогда не покинет своих граждан ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в российских тюрьмах".

"Также системные репрессии превратили Крымский полуостров в остров несвободы и землю страха. В оккупированном Крыму Россия применяет самые худшие практики советской репрессивной машины. Каждый, кто не принимает так называемого "воссоединения с Россией", становится жертвой произвольных задержаний, преследований, пыток, внесудебных казней и бесчеловечного обращения", - сказал президент Украины, напомнив, что "буквально на днях заместитель председателя рымскотатарского Меджлиса Ахтем Чийгоз получил так называемый приговор от оккупационной власти.