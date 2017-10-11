Политика

14:39 11.10.2017

Порошенко: вопрос освобождения заложников и политзаключенных не продвигается

Порошенко: вопрос освобождения заложников и политзаключенных не продвигается

 Количество заложников на Донбассе растет, а вопрос их освобождения не решается, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Не продвигается и вопрос об освобождении заложников и политзаключенных. Не могу не вспомнить об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Романе Сущенко и многих других. Уже более двух лет мы боремся за освобождение 63-летнего Игоря Козловского, известного религиоведа, который остался в оккупированном Донецке, чтобы ухаживать за больным сыном. Также в неволе находится 28-летний Станислав Асеев, журналист, который не боялся писать правду о жизни на оккупированном Донбассе… И таких личных историй украинских заложников более сотни. Более того, количество заложников на Донбассе только растет", - сказал П.Порошенко на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге.

Он подчеркнул, что украинских граждан умышленно захватывают "с циничным расчетом: чтобы шантажировать Украину, которая никогда не покинет своих граждан ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в российских тюрьмах".

"Также системные репрессии превратили Крымский полуостров в остров несвободы и землю страха. В оккупированном Крыму Россия применяет самые худшие практики советской репрессивной машины. Каждый, кто не принимает так называемого "воссоединения с Россией", становится жертвой произвольных задержаний, преследований, пыток, внесудебных казней и бесчеловечного обращения", - сказал президент Украины, напомнив, что "буквально на днях заместитель председателя рымскотатарского Меджлиса Ахтем Чийгоз получил так называемый приговор от оккупационной власти.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Комитет ПАСЕ по культуре назвал закон Украины "Об образовании" дискриминационным, - Новинский

Порошенко убежден, что в Раде есть большинство для создания Антикоррупционного суда

Порошенко: я отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме, как о "завершенном деле"

Украина гарантирует право обучения на родном языке, но изучение государственного языка является обязательным - Порошенко

Порошенко призывает демократические силы и общественность присоединиться к подготовке консолидированного законопроекта об Антикоррупционном суде

Порошенко призывает ПАСЕ удвоить усилия по защите прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму

Порошенко: Россия нагло продолжает игнорировать принятые на себя обязательства по минским договоренностям

Порошенко прибыл в Страсбург

Климкин: Земана не исправить, надо бороться с теми, кто пригласил его выступать

Геращенко о предложении президента Чехии по Крыму: Украина не будет торговать гражданами и территорией

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект о деоккупации Донбасса нормирует армейскую операцию и не уменьшает полномочия СБУ – Грицак

Трамп на совещании по нацбезопасности заявлял о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз

Апелляция Саакашвили на решение суда о незаконном пересечении им границы Украины будет рассматриваться 24 октября

Кабмин одобрил проект соглашения со Швейцарией, которое позволит трудоустраивать сопровождающих дипломатов лиц

У Москвы и Парижа существенные разногласия по Сирии и Украине, в отношениях с РФ необходимы "твердость и диалог"

Назначение антикоррупционных судей не должно противоречить Конституции Украины

Рада на следующей неделе приступит к рассмотрению медреформы во втором чтении

Выступление Земана в ПАСЕ противоречит внешней политике правительства Чехии

Работы на Почтовой площади продолжаются по графику строительства и не несут угрозы археологическим раскопкам

В полиции Одесской области появится группа по проведению спецопераций на воде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА