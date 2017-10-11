Политика

13:45 11.10.2017

Порошенко призывает демократические силы и общественность присоединиться к подготовке консолидированного законопроекта об Антикоррупционном суде

Порошенко призывает демократические силы и общественность присоединиться к подготовке консолидированного законопроекта об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко призывает демократические силы и общественность Украины объединиться для подготовки нового законопроекта об Антикоррупционном суде.

"Сейчас необходимо объединение всех демократических политических сил и общественности и профессиональная работа с привлечением международных экспертов ради профессиональной наработки нового консолидированного законопроекта (об Антикоррупционном суде – ИФ) и проведение его через парламент", - заявил П.Порошенко на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге.

Он отметил, что вывод Венецианской комиссии о законопроектах об Антикоррупционном суде четко и недвусмысленно отметил недопустимость политического влияния на формирование антикоррупционного суда, потому что это будет противоречить европейским стандартам.

"Но главная задача, которая стоит перед Украиной, - не только создать Антикоррупционный суд, но и обеспечить справедливое судопроизводство в рамках единой обновленной судебной системы. Сегодня вся украинская судебная система должна быть антикоррупционной", - подчеркнул П.Порошенко.

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