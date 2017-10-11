Политика

13:39 11.10.2017

Порошенко призывает ПАСЕ удвоить усилия по защите прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму

Порошенко призывает ПАСЕ удвоить усилия по защите прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призывает Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) удвоить усилия по защите прав человека и свобод на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

"Призываю также достопочтенную Ассамблею продолжать уделять особое внимание вопросу соблюдения прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе. Только пристальное внимание к этим регионам сможет сколько-нибудь ослабить нынешние преследования", - сказал П.Порошенко на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге.

"Я призываю членов Ассамблеи, комитет министров, генерального секретаря, комиссара по правам человека и соответствующие мониторинговые органы удвоить усилия, направленные на защиту прав человека и свобод", - добавил президент Украины.

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