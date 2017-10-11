Порошенко прибыл в Страсбург

Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит г.Страсбург (Франция), сообщил постоянный представитель Украины при Совета Европы Дмитрий Кулеба.

"Антонов-148" привез президента Порошенко в Страсбург. Начинаем визит", - написал Д.Кулеба на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Как сообщалось, П.Порошенко в среду выступит на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В ходе визита запланирована встреча президента Украины с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Кроме того, П.Порошенко будет участвовать в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной Сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы, говорится в сообщении.