Политика

10:18 11.10.2017

Выступление Земана в ПАСЕ противоречит внешней политике правительства Чехии

Выступление Земана в ПАСЕ противоречит внешней политике правительства Чехии

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что выступление президента Чехии Милоша Земана на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европ (ПАСЕ) противоречит внешней политике чешского правительства.

"Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства", - написал Б.Соботка на своей странице в микроблоге Twitter во вторник.

"Чешская Республика выступает за уважение международного права. Санкции ЕС против России связаны с выполнением Минских соглашений, и эти соглашения не могут быть нарушены", - подчеркнул премьер Чехии.

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Как сообщалось, М.Земан во время своего выступления в ПАСЕ предложил решить вопрос с оккупированным Крымом с помощью выплат Украине. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - заявил он.

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".

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Интерфакс-Украина
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