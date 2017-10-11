Работы на Почтовой площади продолжаются по графику строительства и не несут угрозы археологическим раскопкам – КГГА

Строительные работы на Почтовой площади в Киеве ведутся согласно графику и не несут угрозы археологическим раскопкам, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Работы над созданием музея на Почтовой площади и вторая очередь строительства в составе проекта реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади продолжаются по графику строительства с соблюдением всех строительных норм и ГОСТов", – цитируют слова заместителя главы КГГА Александр Спасибко на сайте мэрии во вторник.

"Работы по сохранению, исследованию, консервации и музеефикации участки прибрежного квартала XI-XII веков осуществляются по плану. Приступили к подготовительным работам по устройству плиты перекрытия на отметке 100,13, которая обеспечивает жесткость и устойчивость конструкций объекта. Работы выполняются методом "up-down". Сейчас ведутся археологические раскопки на отметке 100,13, как и предусмотрено проектом", - добавил замглавы мэрии.

Он также отметил, что существуют тактические вопросы по соблюдению соответствующего баланса между строительными и археологическими работами, целью которых является сохранение культурного наследия.

"Эти вопросы решаются в рабочем порядке. Заказчик работ и инвестор совместно нарабатывают технические решения, которые обеспечат полноценное проведение археологических исследований. Работы по устройству плиты перекрытия никоим образом не мешают проводить раскопки", - подчеркнул замглавы КГГА.

Он также сообщил, что работы по строительству объекта многофункционального назначения на Почтовой площади ведутся по проекту, разработанному по заказу инвестора ООО "Хенсфорд-Украина" генеральной проектной организацией ООО "Проектные системы ЛТД" при непосредственном участии ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций", с соблюдением всех строительных норм и ГОСТов.

По заказу инвестора ООО "Хенсфорд-Украина" генеральной проектной организацией ведется авторский надзор за соблюдением проектных решений при строительстве.

Отмечается, что при выполнении работ ведется мониторинг за состоянием прилегающих к строительству объекта сооружений геодезистами ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".

"По информации института, мониторинг показывает, что объект находится в надлежащем техническом состоянии", - подчеркнул А.Спасибко.