Порошенко утвердил международно-правовые соглашения о порядке международных почтовых связей

Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил Всемирную почтовую конвенцию, Общий регламент Всемирного почтового союза, Заключительный протокол Всемирной почтовой конвенции, Соглашения о почтовых платежных услугах.

Соответствующий указ президента Украины №316/2017 от 10 октября 2017 года обнародован на сайте главы государства во вторник.

Согласно указу, международные соглашения были подписаны от имени Украины 11 октября 2012 в Дохе (Катар).