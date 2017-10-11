Политика

00:14 11.10.2017

Порошенко утвердил международно-правовые соглашения о порядке международных почтовых связей

        Президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил Всемирную почтовую конвенцию, Общий регламент Всемирного почтового союза, Заключительный протокол Всемирной почтовой конвенции, Соглашения о почтовых платежных услугах.

      Соответствующий указ президента Украины №316/2017 от 10 октября 2017 года обнародован на сайте главы государства во вторник.

      Согласно указу, международные соглашения были подписаны от имени Украины 11 октября 2012 в Дохе (Катар).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В полиции Одесской области появится группа по проведению спецопераций на воде

Порошенко утвердил положение о Ставке верховного главнокомандующего

Порошенко в среду в Страсбурге выступит на заседании ПАСЕ и встретится с Ягландом

Помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер посетит сегодня Украину

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали перемирие

Порошенко уволил Пашковского с должности замглавы СВР Украины

Жены президентов Украины и Турции обсудили положение на востоке страны и в Крыму

Герасимов исключает затягивание с рассмотрением во 2-м чтении законопроекта по восстановлению суверенитета Украины над Донбассом

Герасимов анонсировал новый законопроект по Антикоррупционному суду, учитывающий выводы Венецианской комиссии

Порошенко и Эрдоган договорились о продлении координации шагов по защите прав граждан Украины в рамках международных механизмов

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект об антикоррупционных судах Сыроид-Соболева должен быть отозван

Главы МИД стран "Бухарестской девятки" в совместной декларации заявили о поддержке территориальной целостности Украины и призвали РФ прекратить агрессию

Киев готов обсуждать со странами-партнерами закон об образовании, но решения в отношении Украины не могут приниматься без ее участия

"Батькивщина" поддерживает три требования к президенту, которые будут озвучены на акции 17 октября

Довгий должен был дважды задекларировать одну квартиру, в которой проживал с женой

"Оппозиционное правительство" разработало антикризисную программу и направит ее действующему Кабмину – Колесников

Президентом ПАСЕ избрана Стелла Кириакидес

Эрдоган заявил, что Анкара более не считает посла США представителем своей страны в Турции

Климкин: Земана не исправить, надо бороться с теми, кто пригласил его выступать

Климкин планирует визит иностранных послов на Закарпатье для общения с жителями региона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА