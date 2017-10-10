В полиции Одесской области появится группа по проведению спецопераций на воде

Группа полиции особого назначения, специализирующаяся на проведении операций на воде, появится в составе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник облуправления полиции Дмитрий Головин, сейчас группа проходит обучение и сертификацию, чтобы в чрезвычайных ситуациях задерживать преступников и освобождать заложников.

"Особое внимание - оказание неотложной медицинской помощи при стихийных бедствиях", - добавил он.