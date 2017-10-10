Политика

22:39 10.10.2017

В полиции Одесской области появится группа по проведению спецопераций на воде

В полиции Одесской области появится группа по проведению спецопераций на воде

    Группа полиции особого назначения, специализирующаяся на проведении операций на воде, появится в составе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

      Как сообщил на своей странице в Facebook начальник облуправления полиции Дмитрий Головин, сейчас группа проходит обучение и сертификацию, чтобы в чрезвычайных ситуациях задерживать преступников и освобождать заложников.

      "Особое внимание - оказание неотложной медицинской помощи при стихийных бедствиях", - добавил он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко утвердил положение о Ставке верховного главнокомандующего

Помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер посетит сегодня Украину

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали перемирие

Герасимов исключает затягивание с рассмотрением во 2-м чтении законопроекта по восстановлению суверенитета Украины над Донбассом

Герасимов анонсировал новый законопроект по Антикоррупционному суду, учитывающий выводы Венецианской комиссии

Украино-турецкий стратегический совет обсудит вопросы нарушения прав крымских татар в аннексированном Крыму - Джемилев

Проведение ПА НАТО в Украине – мощнейший сигнал солидарности и поддержки от Альянса

ПА НАТО приняла резолюцию по информбезопасности, которой расширяется помощь Украине – нардеп Фриз

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты по украинскому закону "Об образовании"

Венгрия может добавить языковой вопрос в декларацию "Восточного партнерства"

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект об антикоррупционных судах Сыроид-Соболева должен быть отозван

Главы МИД стран "Бухарестской девятки" в совместной декларации заявили о поддержке территориальной целостности Украины и призвали РФ прекратить агрессию

Киев готов обсуждать со странами-партнерами закон об образовании, но решения в отношении Украины не могут приниматься без ее участия

"Батькивщина" поддерживает три требования к президенту, которые будут озвучены на акции 17 октября

Довгий должен был дважды задекларировать одну квартиру, в которой проживал с женой

"Оппозиционное правительство" разработало антикризисную программу и направит ее действующему Кабмину – Колесников

Президентом ПАСЕ избрана Стелла Кириакидес

Эрдоган заявил, что Анкара более не считает посла США представителем своей страны в Турции

Климкин: Земана не исправить, надо бороться с теми, кто пригласил его выступать

Климкин планирует визит иностранных послов на Закарпатье для общения с жителями региона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА