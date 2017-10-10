Законопроект об антикоррупционных судах Сыроид-Соболева должен быть отозван

ВЕНЕЦИАНСКАЯ-КОМИССИЯ-АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ-СУДЫ

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Киев. 10 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Венецианская комиссия заключила, что законопроект №6011 об антикоррупционных судах авторства вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид и народных депутатов Егора Соболева (фракция "Самопомич") и Сергея Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко"), должен быть отозван.

Согласно заключению, которое обнародовано на сайте Венецианской комиссии, законопроект об антикоррупционных судах № 6011, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, должен быть отозван. Вместо него комиссия предлагает президенту Украины Петру Порошенко внести в Верховную Раду соответствующий законопроект от своего имени, который будет отвечать Конституции Украины и стандартам Совета Европы.

В целом Венецианская комиссия дает положительную оценку судебной реформе, проводимой Украине. Так, Комиссия "очень приветствует, среди прочего, те усилия, которые уже предприняты для применения стандартов Совета Европы и рекомендаций Венецианской комиссии".

В своем заключении Венецианская комиссия отмечает необходимость создания в Украине Антикоррупционного суда, но в то же время предостерегает от политизации процесса отбора судей. В частности, в заключении отмечается, что необходимо ввести дополнительные гарантии для обеспечения того, чтобы процедура назначения судей была независимой от исполнительной и законодательной власти.

В заключении допускается с учетом "особого положения" привлечение международных организаций к процедурам отбора судей, но отмечается, что "такое участие должно соответствовать принципам суверенитета Украины".

Судьи Антикоррупционного суда "должны быть опытными, специализированными, адекватно защищенными и избранными путем, который обеспечивает сильные защитные механизмы их добродетели и независимости".

Анализируя законопроект №6011 об антикоррупционных судах, Венецианская комиссия отмечает, что отклонения от общих правил назначения судей должны ограничиваться лишь тем, что необходимо для эффективного функционирования антикоррупционных судов. Также следует избежать возможного впечатления, что судьи по вопросам противодействия коррупции имеют другой или привилегированный класс судей. Уровень вознаграждения судей Высшего антикоррупционного суда должен быть пересмотрен; вознаграждение должно быть соответствующим повышенным требованиям их должности, но не должно сильно отличаться от вознаграждения общих судов.

Комиссия отмечает, что согласно заключению Консультативного совета европейских судей (КРЕС) судьи и суды должны "всегда оставаться частью единого целого судебного органа" и "судьи общей юрисдикции и специализированные судьи должны иметь равный статус".