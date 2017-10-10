Политика

19:28 10.10.2017

Главы МИД стран "Бухарестской девятки" в совместной декларации заявили о поддержке территориальной целостности Украины и призвали РФ прекратить агрессию

Министры иностранных дел стран "Бухарестской девятки" (Польша, Болгария, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия) приняли в Варшаве совместную декларацию, в которой подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, призвали Россию прекратить агрессивные действия и вывести войска из Украины, сообщает украинское посольство в Польше.

"Мы подтверждаем нашу твердую и принципиальную позицию в отношении агрессивных действий России в Украине и что мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы выражаем нашу решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах своих международно признанных границ. Мы выражаем нашу озабоченность ситуацией с безопасностью на востоке Украины и считаем, что ощутимый прогресс в урегулировании конфликта может быть достигнут только путем полного прекращения огня, вывода тяжелой техники от линии соприкосновения и вывода российского вооружения, техники и персонала из Украины", - приводится текст принятой министрами декларации на странице украинского посольства в Польше в соцсети Фейсбук.

Также главы МИД стран "Бухарестской девятки" настоятельно призывают все стороны, подписавшие Минские соглашения, полностью выполнить взятые на себя обязательства.

"Мы по-прежнему обеспокоены запугиванием и нападениями на наблюдателей Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ и напоминаем, что СMM должна иметь полный, безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины. Мы подчеркиваем, что разрешение конфликта в Украине и вокруг нее должно основываться на ее территориальной целостности и международном праве", - говорится в декларации.

 

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