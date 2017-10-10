Политика

18:34 10.10.2017

Киев готов обсуждать со странами-партнерами закон об образовании, но решения в отношении Украины не могут приниматься без ее участия

Киев готов обсуждать со странами-партнерами закон об образовании, но решения в отношении Украины не могут приниматься без ее участия

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов посетить Будапешт 12 октября, а министр образования и науки Украины Лилия Гриневич готова встретиться с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом в Киеве 19 октября для обсуждения закона "Об образовании", но решения в отношении Украины не могут приниматься без Украины, заявили в украинском МИД.

"МИД Украины с удивлением воспринял заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по пересмотру Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина всегда воспринимала Венгрию как важного партнера, с которым решала все вопросы путем диалога. Это касается и ситуации с новым законом Украины "Об образовании". Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС. Но решения в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе", - сказано в комментарии МИД Украины во вторник.

Официальный Киев подчеркивает, что европейское будущее было и остается общей целью всех украинских граждан, в том числе венгерской национальности.

"Мы неоднократно отмечали свою открытость к предметным переговорам. На предложение украинской стороны относительно общего посещения Закарпатья главами МИД двух стран, венгерской стороной было принято решение осуществить такой визит в одностороннем порядке. Однако министр иностранных дел Украины П.Климкин готов посетить Будапешт 12 октября, а министр образования и науки Украины Лилия Гриневич подтвердила готовность встретиться с министром человеческих ресурсов Венгрии З.Балогом в Киеве 19 октября", – сказано в комментарии.

МИД Украины подчеркивает, что Киев готов к диалогу на межгосударственном уровне, на уровне громад и в рамках международных организаций.

"Мы ждем представителей венгерского парламента как в Киеве, так и в Закарпатье. Но дискуссия должна вестись на основе аргументов. Мы также приглашаем наших европейских друзей и партнеров посетить Закарпатье и пообщаться непосредственно с жителями региона для понимания ситуации на месте", – сказано в комментарии МИД Украины.

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