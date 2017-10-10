"Батькивщина" поддерживает три требования к президенту, которые будут озвучены на акции 17 октября

Партия ВО "Батькивщина" заявляет, что поддерживает три требования, которые активисты планируют выдвинуть к президенту Украины во время акции 17 октября в Киеве.

"Требование №1 об отмене депутатской неприкосновенности не имеет более последовательных и давних поклонников, чем партия "Батькивщина". Мы всегда поддерживали и голосовали за все законопроекты об отмене неприкосновенности, которые когда-либо вносились на рассмотрение Верховной Рады. Более того, "Батькивщина" выступает за снятие иммунитета не только с депутатов, но и с президента и с судей. Все должны быть равны перед законом", - говорится в заявлении партии, обнародованной пресс-службой "Батькивщины" во вторник.

Требование №2 - о новом избирательном законодательстве, которое, согласно заявлению, вполне отвечает программным принципам "Батькивщины".

"Более того, в парламенте зарегистрирован законопроект о выборах народных депутатов по открытым партийным спискам, авторами которого являются все депутаты фракции "Батькивщина", - отметили в партии.

"Требование №3 о создании антикоррупционного суда тоже имеет полную поддержку партии, поскольку продолжает нашу последовательную политику борьбы с коррупцией", - сказано в заявлении "Батькивщины".