Политика

17:27 10.10.2017

Довгий должен был дважды задекларировать одну квартиру, в которой проживал с женой

Довгий должен был дважды задекларировать одну квартиру, в которой проживал с женой

У народного депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа") заявили, что Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) подтвердило законность средств, указанных в его электронной декларации, точность оценки задекларированных активов и отсутствие конфликта интересов.

Как сообщила во вторник пресс-служба народного депутата, во время проверки декларации было обнаружено лишь одно техническое нарушение, которое не влечет за собой ответственности.

"Олесь Довгий только один раз указал квартиру, в которой в то время проживал с женой, в разделе, который относится к нему, и не указал этого помещения повторно в разделе, который относился к жене", - сказано в сообщении.

Как отмечает пресс-служба политика, в своих разъяснениях НАПК неоднозначно трактует нормы статьи п.2 ч.1 ст.46 закона "О предотвращении коррупции", и у декларантов может сложиться мнение, что один и тот же объект недвижимости, которым пользуется декларант и члены его семьи, нужно указывать в декларации только один раз.

"Мне нечего скрывать. Во время проверки я в полной мере предоставил все пояснения и документы, которые у меня спрашивали сотрудники НАПК, и даже больше. Честно говоря, я благодарен НАПК за профессиональный и беспристрастный подход к проверке моей декларации, несмотря на то, что проверка Нацагентства затянулась: должна была продолжаться до конца июня, а закончилась аж 5 октября 2017", - цитирует О.Довгого его пресс-служба

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Декларация Гройсмана за 2016 год соответствует закону, признаки незаконного обогащения отсутствуют

Довгий в декларации за 2015 год не подал сведения о квартире жены в Киеве

Нацполиция расследует 14 уголовных дел по нарушениям порядка финансирования партий

Глава НАПК: Финансирование "Батькивщины" может быть прекращено только после решения суда

По материалам НАПК в полицию направлены материалы против 5 политпартий

НАПК хотят использовать как инструмент для политических манипуляций накануне выборов – Корчак

Петренко рассчитывает, что Рада безотлагательно рассмотрит законопроект о перезапуске НАПК

Декларация по СММ ОБСЕ лишена важных элементов по безопасности из-за российской делегации – МИД Украины

Доходы Медведева незначительно снизились в 2016 г. и составили чуть более 8,5 млн рублей

Законопроект о работе НАПК будет внесен в Раду на следующей неделе, в Минюсте рассчитывают на его принятие до 1 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

"Оппозиционное правительство" разработало антикризисную программу и направит ее действующему Кабмину – Колесников

Президентом ПАСЕ избрана Стелла Кириакидес

Эрдоган заявил, что Анкара более не считает посла США представителем своей страны в Турции

Климкин: Земана не исправить, надо бороться с теми, кто пригласил его выступать

Климкин планирует визит иностранных послов на Закарпатье для общения с жителями региона

Климкин планирует обсудить на встрече с главой МИД Венгрии 12 октября выдачу украинцам венгерских паспортов

Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС возможен только в контексте обеспечения четкой европерспективы Украины

Глава ОГА инициирует роспуск Николаевского горсовета

Геращенко о предложении президента Чехии по Крыму: Украина не будет торговать гражданами и территорией

Турчинов: Когда РФ будет признана страной-агрессором, туда будут ездить только разведчики и шпионы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА