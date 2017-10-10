Довгий должен был дважды задекларировать одну квартиру, в которой проживал с женой

У народного депутата Олеся Довгого (группа "Воля народа") заявили, что Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) подтвердило законность средств, указанных в его электронной декларации, точность оценки задекларированных активов и отсутствие конфликта интересов.

Как сообщила во вторник пресс-служба народного депутата, во время проверки декларации было обнаружено лишь одно техническое нарушение, которое не влечет за собой ответственности.

"Олесь Довгий только один раз указал квартиру, в которой в то время проживал с женой, в разделе, который относится к нему, и не указал этого помещения повторно в разделе, который относился к жене", - сказано в сообщении.

Как отмечает пресс-служба политика, в своих разъяснениях НАПК неоднозначно трактует нормы статьи п.2 ч.1 ст.46 закона "О предотвращении коррупции", и у декларантов может сложиться мнение, что один и тот же объект недвижимости, которым пользуется декларант и члены его семьи, нужно указывать в декларации только один раз.

"Мне нечего скрывать. Во время проверки я в полной мере предоставил все пояснения и документы, которые у меня спрашивали сотрудники НАПК, и даже больше. Честно говоря, я благодарен НАПК за профессиональный и беспристрастный подход к проверке моей декларации, несмотря на то, что проверка Нацагентства затянулась: должна была продолжаться до конца июня, а закончилась аж 5 октября 2017", - цитирует О.Довгого его пресс-служба