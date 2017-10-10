"Оппозиционное правительство" разработало антикризисную программу и направит ее действующему Кабмину – Колесников

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок", премьер-министр "Оппозиционного правительства" Борис Колесников заявил о завершении разработки программы по выходу Украины из кризиса, реализация которой позволит стране в будущем выйти на уровень развития ведущих европейских стран.

Как сообщает во вторник пресс-служба "Оппозиционного блока", Б.Колесников выразил мнение, что реформы действующей власти крайне неэффективны, при том что решать проблемы в экономике и социальной сфере необходимо немедленно.

"Развитие Украины невозможно без экономического роста. Все то, что сегодня предлагает действующее правительство – это абсолютно неэффективные косметические реформы, которые не решают глобальные задачи. Первое, что нужно сделать – вернуть в страну мир. Следом - обеспечить верховенство права и принять блок законов, исключающих покушение на частную, муниципальную и государственную собственность", - отметил политик.

По его словам, рост экономики возможен за счет минимизации потерь бизнеса путем сокращения контролирующих органов.

"Украинский бизнес необходимо на 100% избавить от "коррупционного налога" правоохранительных, судебных организаций и вложить эти средства в официальную, "белую" экономику страны. Не может быть никаких проверяющих органов, кроме Минфина. Не нужно толкать к злоупотреблениям сотрудников прокуратуры, МВД и СБУ. У них и без того достаточно проблем, чтобы еще отвлекаться на экономику", - подчеркнул политик.

Антикризисная программа "Оппозиционного правительства", по словам Б.Колесникова, предусматривает введение 15%-ных налога на прибыль и налога на доход физлиц. "Это снизит налоговую нагрузку и увеличит доходы украинцев. Отпадет любой смысл из-за 15%-го налога уходить в какие-то оффшорные и прочие схемы", - отметил он.

Такая политика в сочетании с доступным кредитованием важнейших отраслей экономики страны, по мнению политика, приведет к тому, что ВВП Украины в 2030 году достигнет не менее $400 млрд.

Рост экономики, в свою очередь, позволит Украине существенно увеличить финансирование социальной сферы.

По словам Б.Колесникова, цель "Оппозиционного правительства" – это качественная медицина, образование и пенсионное обеспечение, соответствующее вызовам современного мира. "Пенсии должны составлять не менее 40% от средней заработной платы. При этом в стране должно быть гарантировано первое рабочее место, а молодой специалист до 25 лет при наличии ребенка в семье не должен платить подоходный налог", - отметил политик.

Он также добавил, что "Оппозиционное правительство" выступает за запрет на приватизацию государственных, муниципальных, коммунальных медицинских учреждений. При этом частные – должны получать льготы, начиная от "нулевого" налога на прибыль и заканчивая отсутствием платы за аренду земли.

Политик отметил, что реализация антикризисной программы Оппозиционного правительства позволит Украине в будущем выйти на уровень развития ведущих европейских стран.

"Мы отправим наш антикризисный план действующему Кабинету министров. Все наши специалисты, депутаты нашей фракции и министры Оппозиционного правительства готовы к тому, чтобы оказать нынешнему Кабмину любую практическую помощь", - подчеркнул сопредседатель "Оппозиционного блока".