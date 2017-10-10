Политика

16:25 10.10.2017

Эрдоган заявил, что Анкара более не считает посла США представителем своей страны в Турции

Эрдоган заявил, что Анкара более не считает посла США представителем своей страны в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что посол США в Анкаре Джон Басс в глазах турецких властей более не является представителем своей страны в Турции.

"Мы не рассматриваем его (Дж.Басса - ИФ) в качестве представителя Соединенных Штатов в Турции", - заявил Р.Т.Эрдоган в Белграде во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Мы не согласовали и не согласны на то, чтобы этот посол совершил прощальные визиты министрам, спикеру парламента и мне", - добавил президент.

В свою очередь турецкие СМИ отмечают, что эти заявления прозвучали на фоне недавно начавшегося конфликта между Анкарой и Вашингтоном.

Ранее стало известно, что сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз был арестован по обвинению в связях с живущим в США исламским проповедником Фетуллахом Гюленом. По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.

Как сообщило Анатолийское агентство новостей, М.Топузу были предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.

После этого американские власти приняли решение минимизировать число посетителей посольства и консульств в Турции, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции.

Аналогичные шаги были немедленно предприняты и турецкой стороной.

Ранее во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылыдырым заявил, что если лица, в отношении которых ведут расследование турецкие органы правопорядка, работают в дипломатической миссии США, то это не освобождает их от ответственности.

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