Климкин: Земана не исправить, надо бороться с теми, кто пригласил его выступать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагает противодействовать тем, кто пригласил президента Чехии Милоша Земана выступать на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где тот предложил Украине договориться с РФ о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым.

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры, и есть актеры. Те, кто пригласили его выступать, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник.

В свою очередь, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Фейсбуке написал, что выступление М.Земана было организовано для мобилизации сторонников возвращения делегации России в ПАСЕ.

"Он (М.Земан – ИФ) всегда был за Россию. Сегодня он был просто артистом, которого вывели на авансцену, чтобы создать правильную атмосферу и мобилизовать людей, которые еще не определились относительно возвращения россиян", - отметил дипломат.

Д.Кулеба также подчеркнул, что "Крым не продается", а "ситуация сложная, как никогда".

Как сообщалось, М.Земан во время своего выступления в ПАСЕ предложил решить вопрос с оккупированным Крымом с помощью выплат Украине. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - заявил он.

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".