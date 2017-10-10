Климкин планирует обсудить на встрече с главой МИД Венгрии 12 октября выдачу украинцам венгерских паспортов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует обсудить на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сиярто 12 октября в Будапеште, в частности, выдачу украинцам венгерских паспортов.

"Подтверждаю готовность к диалогу с Венгрией на всех уровнях. Будем говорить обо всем, в т.ч. о выдаче гражданам Украины венгерских паспортов и не только", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник.

Как сообщалось, 12 октября П.Климкин прибудет в Будапешт на встречу с венгерским коллегой для обсуждения закона "Об образовании". 19 октября в Киеве ожидают визита министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога