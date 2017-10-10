Пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС возможен только в контексте обеспечения четкой европерспективы Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин удивлен заявлениями главы МИД Венгрии Петера Сиярто о том, что закон "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, из-за чего П.Сиярто планирует инициировать его пересмотр.

"Очень удивлен заявлениями главы МИД Венгрии о пересмотре Соглашения об ассоциации. Планирую обсудить все вопросы 12 октября в Будапеште… Для нас пересмотр Соглашения об ассоциации возможен лишь в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины", - написал П.Климкин на своей странице в Твиттер во вторник.

Как сообщалось, П.Сиярто во время визита в Ужгород в понедельник заявил, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, из-за чего он планирует инициировать в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге пересмотр этого соглашения с Украиной.

В сентябре Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, согласно которому в течение трех лет все школы, преподающие на языках национальных меньшинств, должны полностью перейти на украинский язык обучения. Президент Петр Порошенко подписал закон 27 сентября.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии написали письмо министру иностранных дел Украины, в котором выразили обеспокоенность соответствием нового закона соблюдению прав меньшинств и образования на родном языке.

По переписи 2001 года в Украине проживало 156,6 тыс этнических венгров, из них 151,5 тыс – в Закарпатской области, где их доля в населении составляет 12,1%. При этом в Береговском районе они составляют абсолютное большинство (76,15%), а в городе областного подчинения Берегово – относительное (48,15%). В Ужгородском, Виноградовском и Мукачевском районах численность венгров выше, чем в среднем по области, а в Хустском, Раховском и Тячевском их от 2 до 4%; в 6 остальных районах области – значительно менее 1%. В областном центре Ужгороде проживает 6,9% венгров, в г.Мукачево – 8,54%, в Хусте – 5,42%. Почти две трети венгров Закарпатья – жители сел.

95,4% венгров Украины назвали венгерский язык своим родным, при этом в 2001 году лишь 49,1% заявили о свободном владении украинским языком (русским - 31,7%). Кроме того, многие этнические украинцы Закарпатья свободно владеют венгерским языком.

В Закарпатской области действует 71 школа с обучением на венгерском языке, где учится более 16 тыс школьников, еще более 1 тыс изучают венгерский язык как предмет. В четырех вузах области работают группы с венгерским языком обучения, а в Берегово – венгроязычный институт. В области издается два десятка периодических изданий на венгерском языке, в областной телерадиокомпании действует венгроязычная редакция.