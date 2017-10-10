Политика

15:07 10.10.2017

Глава ОГА инициирует роспуск Николаевского горсовета

Глава ОГА инициирует роспуск Николаевского горсовета

Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Савченко поручил юридическому отделу отработать механизм обращения к профильному комитету парламента по поводу прекращения полномочий городского совета Николаева, затем обратиться с соответствующим представлением в Верховную Раду.

В своем видеообращении на странице в Фейсбуке А.Савченко напомнил, что на минувшей неделе депутаты Николаевского городского совета выразили недоверие городскому голове Александру Сенкевичу.

Он проинформировал, что секретарь горсовета Татьяна Казакова подписала принятое депутатами решение, и оно вступило в законную силу, а на Т.Казакову возложено исполнение обязанностей городского головы.

"Месяц назад я четко выразил свою позицию: в Николаеве законным способом должны пройти выборы как городского головы, так и городского совета… Сегодня после консультаций с народными депутатами Украины от Николаевской области и членами общественного совета при областной государственной администрации я дал поручение юридическому отделу отработать законный механизм обращения к профильному комитету Верховной Рады на предмет прекращения полномочий городского совета", - озвучил свою позицию А.Савченко.

Впоследствии он намерен обратиться в Верховную Раду с представлением о роспуске городского совета Николаева, "дальше слово за депутатами".

А.Савченко заверил, что в настоящее время все департаменты горсовета работают в штатном режиме, никаких непредвиденных ситуаций с отопительным сезоном не будет.

Как сообщалось, депутаты Николаевского горсовета на внеочередной сессии 5 октября досрочно прекратили полномочия мэра города А.Сенкевича ("за" 42 голоса).

До этого депутаты Николаевского горсовета признали неудовлетворительной работу А.Сенкевича, а также работу исполнительных органов власти и заместителей городского головы.

В свою очередь А.Сенкевич заявил, что считает решение депутатов о досрочном прекращении его полномочий как городского головы незаконным и будет оспаривать его в суде.

А.Сенкевич, кандидат от Объединения "Самопомич", избран мэром Николаева во втором туре выборов городского головы в ноябре 2015 года.

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Интерфакс-Украина
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