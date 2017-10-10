Турчинов: Киев работает над решением вопроса предоставления систем противовоздушной обороны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что предоставление Украине летального оружия – это, прежде всего политический вопрос, страна нуждается в первую очередь в системах противовоздушной обороны.

"Нас в первую очередь интересует не просто какое-то оружие, а в первую очередь военные технологии, современные технологии, которые поднимут украинское оружие на новый качественный уровень, и у него вообще не будет конкурентов", - сказал он журналистам во вторник в Киеве на 14-й международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017".

Секретарь СНБО указал, что для Украины принципиально "принятое решение относительно летального оружия, потому что это совсем другой формат нашего сотрудничества". По его словам, это реально для выполнения, "в том числе для подписанных документов в Будапеште относительно суверенитета нашего государства".

"Поэтому это в первую очередь политический вопрос", - подчеркнул А.Турчинов.

Он также отметил, что есть и другие вопросы, которые Украине необходимо быстро решать, и Киев надеется на сотрудничество с партнерами.

"В первую очередь это касается противовоздушной обороны. Действительно нам нужны новые разработки, надежные системы, которые защитят Украину от какой-либо агрессии с воздуха, будь-то крылатые ракеты, будь-то российские самолеты. Этот вопрос актуальный, и мы в этом направлении работаем", - добавил секретарь СНБО.

Он также отметил, что Украина выпускает эффективные противотанковые комплексы.

"Украинские противотанковые комплексы, которые производит "Луч" (госпредприятие "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" – ИФ) … ракетные противотанковые комплексы - они не имеют аналогов. Огромный спрос на эту продукцию. Последние разработки уникальные. Аналогов, я уверен, не имеют и наши стратегические партнёры. Нет в мире танка, который не могут уничтожить наши современные противотанковые ракетные комплексы", - рассказал А.Турчинов.