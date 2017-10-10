Политика

12:48 10.10.2017

Порошенко в среду в Страсбурге выступит на заседании ПАСЕ и встретится с Ягландом

Порошенко в среду в Страсбурге выступит на заседании ПАСЕ и встретится с Ягландом

Президент Украины Петр Порошенко посетит в среду, 11 октября, с рабочим визитом г.Страсбург (Франция).

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, он выступит на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Также запланирована встреча главы государства с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

Кроме того, П.Порошенко будет участвовать в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной Сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы, говорится в сообщении.

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