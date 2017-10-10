Политика

12:31 10.10.2017

Украинский ОПК удовлетворяет основные потребности армии и силовых структур, но нужна эффективная международная кооперация - Турчинов

Украинский ОПК удовлетворяет основные потребности армии и силовых структур, но нужна эффективная международная кооперация - Турчинов

Для Украины производство оружия является формой защиты ее суверенитета, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"С каждым годом эта выставка набирает мощности как по количеству участников, так и по качеству представленной продукции", - сказал он во вторник в Киеве во время открытия 14-й международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2017".

По словам секретаря СНБО, производство оружия для Украины – "это значительный и важный сегмент экономики, это защита нашей свободы и независимости, это формула нашего выживания".

А.Турчинов подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс удовлетворяет основные потребности Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других силовых структур, но необходимо также "новое качество оружия".

"Украинский ОПК удовлетворяет все основные потребности нашей армии, Национальной гвардии, СБУ, пограничников, Национальной полиции и других силовых структур. Чтобы защитить страну, мы были вынуждены организовать выпуск самого широкого спектра оружия - от пистолетов, автоматов, пулеметов, минометов до мощной бронетанковой техники и современных и эффективных ракетных комплексов", - цитирует секретаря СНБО пресс-служба Совета.

В то же время нужно развитие этого направления, в том числе благодаря международной кооперации. "Мы не можем останавливаться! Нам необходимо новое качество оружия, военной техники, средств защиты наших воинов. А залог этому - сочетание современной науки и производства, эффективная международная кооперация", - добавил А.Турчинов.

"Главное отличие украинского оружия и военной техники в том, что они проходят испытания не только в лабораториях и на полигонах, но и в условиях современного боя", - указал он.

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