Реформы в сфере безопасности и обороны проходят успешно и под контролем общественности

Процесс реформ в сфере безопасности и обороны продолжается успешно и проходит он при гражданском контроле, отмечают в Совете национальной безопасности обороны (СНБО) Украины.

"Мы можем написать самые лучшие директивные документы, подготовить самые лучшие концепции, но пока они не будут воплощены, мы не можем говорить о реальных реформах. Но сейчас процесс идет. Убежден, что он будет развиваться, и баланс… сейчас на стороне побед", - сказал заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко в ходе международной конференции "Реформы сектора безопасности Украины: достижения, уроки, планы на перспективу" во вторник в Киеве.

При этом он подчеркнул: "Есть понимание необходимости кризисного управления. И демократический гражданский контроль реализуется не только записью в законе".

А.Литвиненко отметил, что на сегодня в Украине, впервые за годы независимости, удалось выработать концептуальные документы, которые четко определяют состояние дел в сфере безопасности и план развития этого сектора.

"Мы четко определили глубину необходимых изменений и их сложность. Движение есть, сектор безопасности и обороны развивается", - подчеркнул он.

В свою очередь временно поверенный в делах посольства Нидерландов в Украине Яп Фредерикс отметил важность усиления парламентского и общественного контроля над реформами в секторе безопасности и обороны и самого продолжения реформ. "Говорить о том, что какие-то рекомендации являются хорошими можно лишь тогда, когда они будут воплощены в реальных реформах", - сказал дипломат.