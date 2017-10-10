Декларация Гройсмана за 2016 год соответствует закону, признаки незаконного обогащения отсутствуют

Проверка декларации об имуществе и доходах премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2016 год не обнаружила нарушений закона, неточностей в подаче информации и признаков незаконного обогащения.

Соответствующая информация содержится в тексте решения №891 Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 6 октября о результатах полной проверки поданной В.Гройсманом декларации за 2016 год, опубликованном на сайте ведомства.

"По результатам проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год, поданной Гройсманом Владимиром Борисовичем, установлено: субъект декларирования при составлении и подаче декларации… за 2016 год выполнил требования закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в решении.

"Точность оценки задекларированных активов отвечает данным, полученным из наличествующих источников. По результатам проверки на наличие конфликтов интересов нарушения не выявлены. Признаки незаконного обогащения не выявлены", - отмечают в НАПК.

При этом в тексте решения отмечается, что оно может быть оспорено в судебном порядке.