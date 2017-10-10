Политика

10:17 10.10.2017

Трое нардепов через суд требуют от Гройсмана немедленного внесения кандидатуры главы Минздрава в Раду

Трое нардепов через суд требуют от Гройсмана немедленного внесения кандидатуры главы Минздрава в Раду

Народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Деркач и еще двое парламентариев подали в суд на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с требованием немедленно внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения.

"Вместе с коллегами-депутатами подали в суд на Владимира Гройсмана. Требуем от премьера немедленно внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения Украины. Судя по всему, Гройсман - первооткрыватель формулы, как назначить на одну из ключевых должностей в государстве человека и не согласовывать его с Верховной Радой", - написал А.Деркач на своей странице в "Фейсбуке" во вторник.

По его словам, за полтора года работы Кабмина В.Гройсман не сделал ни одной попытки назначить легитимного министра здравоохранения.

"За время нелегитимного руководства Минздрава Супрун (и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун – ИФ) наломала немало дров. Подготовлена "медицинская реформа" с нарушением прав украинцев, предусмотренных Конституцией. Реакция премьера? Ноль", – отмечает А.Деркач.

Кроме того, по его словам, из-за срыва национальных отраслевых программ в Украине отсутствуют вакцины и сыворотки от смертельно опасных болезней (против бешенства, ботулизма), что уже привело к смерти людей.

Нардеп добавил, что В.Гройсман также не отреагировал на то, что в Украине сорвана программа закупки лекарств за последние три года. "В результате больницы по всей стране недополучили жизненно необходимые препараты. Реакция премьера? Ноль. Речь идет о причинении вреда жизни и здоровью украинцев. Гройсман молчит", – указал он.

По мнению депутатов-истцов, суд должен признать противоправной бездеятельность премьера и обязать его немедленно внести в Верховную Раду представление на назначение министра здравоохранения Украины.

Исковое заявление подано от имени народных депутатов А.Деркача, Юрия Одарченко и Валерия Дубиля.

Как известно, У.Супрун назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения 27 июля 2016 года.

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