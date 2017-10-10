Политика

10:03 10.10.2017

До ВР внесено законопроект про обмеження поїздок українських держслужбовців до РФ

 У Верховній Раді 9 жовтня зареєстровано законопроект про тимчасове обмеження права громадян України на виїзд до РФ.

Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, ініціаторами законопроекту №7187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора)" є народні депутати фракції "Блок Петра Порошенка" (БПП ) Андрій Немировський та Андрій Шинькович, а також позафракційний парламентарій, член політради партії "Укроп" Андрій Денисенко.

У законопроекті пропонується тимчасово ввести обмеження для державних службовців на виїзд з України до Російської Федерації. Заборона на виїзд не поширюється на співробітників дипломатичних служб. До списку винятків внесено також ситуації, коли до держави-агресора службовці виїжджають для отримання невідкладного медичного лікування або участі в похороні близького родича, якщо це підтверджено відповідними документами.

За порушення тимчасового обмеження на виїзд з України до держави-агресора пропонується передбачити адміністративну відповідальність. Таке порушення передбачає накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на термін один рік.

Законопроект передбачає, що тимчасове обмеження діятиме до визнання Верховною Радою такими, що втратили чинність, рішень про забезпечення прав і свобод громадян і правового режиму на тимчасово окупованій території України та про визнання Росії державою-агресором.

Документ пропонує внести зміни до десяти законів України та до Кодексу про адміністративні правопорушення, а також привести деякі положення законів у відповідність до нової редакції закону України "Про державну службу".

Законопроект передано на розгляд керівництву парламенту.

Як повідомлялося, 6 жовтня Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроект про забезпечення суверенітету України над окупованих Донбасом, який, зокрема, визначає РФ як країну-агресора.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трое нардепов через суд требуют от Гройсмана немедленного внесения кандидатуры главы Минздрава в Раду

В Раду внесен законопроект об ограничении поездок украинских госслужащих в РФ

В Раду внесен законопроект об ограничении поездок украинцев в РФ

В БПП и "Народном фронте" рассказали, какие положения дополнят во 2-м чтении законопроект по суверенитету Украины над Донбассом

Нардепы отказались отменить принятые ранее судебную и пенсионную реформы

Парубий досрочно закрыл пятничное заседание Рады

Левченко признался, что он зажег дымовую шашку в Раде

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Рада приняла за основу президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над оккупированным Донбассом

Порошенко согласился, что законопроект по Донбассу должен включать и вопрос Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Венгрии отказался ехать на Закарпатье с Климкиным, выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Мэй заявляет о необходимости "креативных" экономических отношений Британии с ЕС

Помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер посетит сегодня Украину

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали перемирие, двое украинских военнослужащих получили ранения, ещё двое - боевые травмы – штаб

Порошенко уволил Пашковского с должности замглавы СВР Украины

Жены президентов Украины и Турции обсудили положение на востоке страны и в Крыму

Герасимов исключает затягивание с рассмотрением во 2-м чтении законопроекта по восстановлению суверенитета Украины над Донбассом

Герасимов анонсировал новый законопроект по Антикоррупционному суду, учитывающий выводы Венецианской комиссии

Украина и Турция активизируют работу по подготовке Соглашения о Зоне свободной торговли – Гройсман

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе контракты в оборонной сфере

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА