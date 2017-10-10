До ВР внесено законопроект про обмеження поїздок українських держслужбовців до РФ

У Верховній Раді 9 жовтня зареєстровано законопроект про тимчасове обмеження права громадян України на виїзд до РФ.

Як повідомляється на офіційному сайті українського парламенту, ініціаторами законопроекту №7187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора)" є народні депутати фракції "Блок Петра Порошенка" (БПП ) Андрій Немировський та Андрій Шинькович, а також позафракційний парламентарій, член політради партії "Укроп" Андрій Денисенко.

У законопроекті пропонується тимчасово ввести обмеження для державних службовців на виїзд з України до Російської Федерації. Заборона на виїзд не поширюється на співробітників дипломатичних служб. До списку винятків внесено також ситуації, коли до держави-агресора службовці виїжджають для отримання невідкладного медичного лікування або участі в похороні близького родича, якщо це підтверджено відповідними документами.

За порушення тимчасового обмеження на виїзд з України до держави-агресора пропонується передбачити адміністративну відповідальність. Таке порушення передбачає накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на термін один рік.

Законопроект передбачає, що тимчасове обмеження діятиме до визнання Верховною Радою такими, що втратили чинність, рішень про забезпечення прав і свобод громадян і правового режиму на тимчасово окупованій території України та про визнання Росії державою-агресором.

Документ пропонує внести зміни до десяти законів України та до Кодексу про адміністративні правопорушення, а також привести деякі положення законів у відповідність до нової редакції закону України "Про державну службу".

Законопроект передано на розгляд керівництву парламенту.

Як повідомлялося, 6 жовтня Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроект про забезпечення суверенітету України над окупованих Донбасом, який, зокрема, визначає РФ як країну-агресора.