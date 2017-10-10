Глава МИД Венгрии отказался ехать на Закарпатье с Климкиным, выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Миностранных дел Венгрии Петер Сиярто отклонил повторное предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина совместно посетить Закарпатскую область, чтобы вместе с представителями венгерского национального меньшинства обсудить новый закон Украины "Об образовании".

Как сообщает венгерское издание Magyar Nemzet, об этом глава венгерского внешнеполитического ведомства дал понять в ходе посещения Ужгорода в понедельник, где он где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и главами исторических церквей "для согласования точек зрения". П.Сиярто заявил, что его украинский коллега опоздал и закарпатских венгров следовало спрашивать об их мнении до одобрения закона.

По его словам, принятый закон существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, из-за чего он планирует инициировать в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге пересмотр этого соглашения с Украиной.

Министр подчеркивает, что закон создает худшую образовательную ситуацию для венгров и представителей других национальных меньшинств в Украине, чем во времена бывшего СССР.

Как сообщается издание, П.Сиярто отметил, что на встрече с лидерами закарпатских венгров стороны пришли к согласию о том, что принятый закон об образовании "делает фактически невозможной работу венгерских школ в Украине, отбирая уже имеющееся право обучаться на родным языке после 10 лет, тем самым нарушая взятые на себя Украиной международные обязательства".

"Мы не можем себе этого позволить. Правительство Венгрии самым настойчивым образом будет противостоять таким действиям (Украины – ИФ)", - подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос, какую он видит возможность повлиять на Украину в вопросе обеспечения образовательных прав национального меньшинства, министр заявил, что единственным способом является усиление международного давления на Украину. По его мнению, стратегия принятия украинского образовательного закона была направлена на внутреннюю политическую выгоду. "Это идет вразрез с Соглашением об ассоциации, которое требует расширения прав меньшинств, что должно быть предотвращено международным давлением", - сказал П.Сийярто.

Как сообщает "Украинская правда", министр встретился с главой Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем, выступившим в защиту образовательных прав венгров Закарпатья и выразил удовлетворение разговором с ним, а также положительно оценил резолюцию Закарпатского облсовета о защите языково-образовательных прав нацменьшинств.

Также в понедельник, 9 октября, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в интервью венгерскому изданию hvg.hu заявила, что новый закон Украины "Об образовании" не означает ассимиляцию венгерского меньшинства. "Закон не имеет целью невозможность существования школ, которые ведут преподавание на языках меньшинств. Обучение на венгерском языке останется и на уровне средней школы, но одновременно будет усовершенствовано преподавание украинского языка как государственного", - сказала она.

"Это значит, что, в соответствии с принципом постепенности, часть учебных предметов будет преподаваться на украинском языке, пропорции чего будет определять другой закон, закон о среднем образовании, и образовательные программы. Кроме того, школы также будут иметь возможность выбрать нижний или верхний предел рамочных пропорций, определенных этими учебными программами. Этот закон должен обеспечить равные возможности для всех, кто желает продолжить учебу в вузе, что невозможно без знания государственного языка", - объяснила Л.Непоп.

Посол заверила, что украинская сторона готова к дальнейшим переговорам как с лидерами нацменьшинств, так и с иностранными партнерами Украины, и уверена что положениями данного закона Украина не нарушила ни собственное национальное законодательство, ни международное право и взятые на себя международные обязательства. "Вот почему мы направили закон в Совет Европы для получения вывода экспертов, и мы в дальнейшем примем во внимание их выводы при имплементации закона", - заверила посол.

Она сообщила, что 12 октября П.Климкин прибудет в Будапешт, а 19 октября министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога ожидают в Киеве. "Мы верим в успех переговоров и в то, что мы сможем развеять все ошибочные представления о законе. Наша позиция неизменна: Венгрия является стратегическим партнером Украины, союзником и дружественной страной! Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку друг друга", - заявила Л.Непоп.