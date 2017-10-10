В Раду внесен законопроект об ограничении поездок украинских госслужащих в РФ

В Верховной Раде 9 октября зарегистрирован законопроект о временном ограничении права граждан Украины на выезд в РФ.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, инициаторами законопроекта №7187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о введении временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)" являются народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный парламентарий, член политсовета партии "Укроп" Андрей Денисенко.

Законопроектом предлагается временно ввести ограничения для государственных служащих на выезд из Украины в Российскую Федерацию. Запрет на выезд не распространяется на сотрудников дипломатических служб. В список исключений внесены также ситуации, когда в государство-агрессор служащие выезжают для получения срочной медицинской помощи или участия в похоронах близкого родственника, если это подтверждено соответствующими документами.

За нарушение временного ограничения на выезд из Украины в государство-агрессор предлагается ввести административную ответственность. Такое нарушение влечет наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Законопроект предусматривает, что временное ограничение будет действовать до признания Верховной Радой утратившими силу решений об обеспечении прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины и о признании России государством-агрессором.

Документ предлагает внести изменения в десять законов Украины и в Кодекс об административных правонарушениях, а также привести некоторые положения законов в соответствие с новой редакцией закона Украины "О государственной службе".

Законопроект передан на рассмотрение руководству парламента.

Как сообщалось, 6 октября Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над оккупированным Донбассом, которым, в частности, определяет РФ как страну-агрессора.