Мэй заявляет о необходимости "креативных" экономических отношений Британии с ЕС

Британии необходимо найти нестандартное решение для новых экономических отношений с ЕС после Brexit, заявила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин.

"Нам нужен креативный вариант", - отметила она.

Т.Мэй подчеркнула, что настало время для "новых экономических отношений и новых отношений в сфере безопасности" между Лондоном и Брюсселем.

В то же время лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин раскритиковал выступление главы правительства.

"15 месяцев прошло с момента референдума (по Brexit - ИФ), а мы все еще не понимаем, каким должно быть будущее нашей страны. Следует задать вопрос: что все это время делало правительство?" - сказал Дж.Корбин.

Ранее Т.Мэй заявила о том, что власти Великобритании готовы к любому результату проходящих с Брюсселем переговоров об условиях выхода из ЕС.