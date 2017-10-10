Помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер посетит сегодня Украину

Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер посетит сегодня с визитом Украину и пробудет здесь до 13 октября, занимаясь вопросами гуманитарной ситуации на востоке страны, сообщает Информационный центр Представительства ООН в Украине.

"У помощницы генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместителя координатора по вопросам чрезвычайной помощи во время трехдневного визита в Украину запланированы встречи с высшими должностными лицами правительства, представителями гуманитарного и дипломатического сообщества, а также семьями, которые были вынуждены переселиться из-за конфликта на востоке. Ожидается также, что госпожа Мюллер посетит восток Украины, чтобы собственными глазами увидеть гуманитарную ситуацию людей, живущих на территориях, пострадавших от боевых действий, продолжаются уже четвертый год подряд", - говорится в сообщении Информационного центра Представительства ООН в Украине.

С приближением зимы агентства ООН сотрудничают с правительством и властями Украины в целях обеспечения всем необходимым наиболее уязвимого населения вдоль "линии разграничения. По статистике ООН в Украине четыре миллиона человек, или почти 9% населения, нуждаются в гуманитарной помощи. Вместе с тем, План Гуманитарного Реагирования 2017 профинансирован лишь на 25%, что является крайне недостаточно для проведения полного комплекса запланированных мер.