Политика

06:30 10.10.2017

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали перемирие, двое украинских военнослужащих получили ранения, ещё двое - боевые травмы – штаб

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали перемирие, двое украинских военнослужащих получили ранения, ещё двое - боевые травмы – штаб

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим перемирия, 8 раз украинские военные открывали ответный огонь, в результате боевых действий двое солдат ВСУ были ранены, еще двое получили боевые травмы, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"В районе проведения АТО, в конце вчерашних суток боевая активность боевиков сместилась с донецкого направлении на луганское, которое ранее было относительно спокойным", - говорится в сводке штаба на странице "Фейсбук" утром во вторник.

После 18 часов НВФ из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям украинских войск на подступах к Станице Луганской, Валуйскому, Новоалександровке и Трехизбенке.

На приморском направлении, вечером, боевики в течение нескольких часов обстреливали украинские опорные пункты неподалеку Гнутово из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов. В ответ украинские военнослужащие применяли весь спектр не запрещенного пехотного вооружения. В результате противостояния, около 18 часов один солдат был ранен, а другой получил боевую травму.

На донецком направлении вечером было относительно спокойно. Лишь вблизи Зайцево зафиксировали недолгий обстрел украинских укреплений из стрелкового оружия.

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