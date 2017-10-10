Порошенко уволил Пашковского с должности замглавы СВР Украины

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, указом №312/2017 уволил Павла Пашковского с занимаемой им должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины, сообщает сайт президента Украины.

"Освободить Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

20 марта 2014 года Пашковский был назначен на эту должность исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

Ранее, указом № 273/2017, на должность главы Службы внешней разведки Украины президентом был назначен Егор Божок.