Политика

02:35 10.10.2017

Порошенко уволил Пашковского с должности замглавы СВР Украины

Порошенко уволил Пашковского с должности замглавы СВР Украины

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, указом №312/2017 уволил Павла Пашковского с занимаемой им должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины, сообщает сайт президента Украины.

"Освободить Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

20 марта 2014 года Пашковский был назначен на эту должность исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

Ранее, указом № 273/2017, на должность главы Службы внешней разведки Украины президентом был назначен Егор Божок.

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