Политика

00:34 10.10.2017

Жены президентов Украины и Турции обсудили положение на востоке страны и в Крыму

Жены президентов Украины и Турции обсудили положение на востоке страны и в Крыму

Супруга украинского президента Марина Порошенко встретилась с супругой турецкого президента Эмине Эрдоган во время визита главы Турции в Киев 9 октября, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Первые леди обсудили ситуацию вынужденных переселенцев в Украине в результате аннексии Крыма и военных действий на Востоке Украины. Госпожа Эрдоган выразила обеспокоенность судьбой украинских граждан, которые являются политзаключенными и незаконно удерживаются в Российской Федерации и в аннексированном Россией Крыму", - говорится в сообщении.

Не осталась в стороне и тема крымских татар. В частности - вопрос поддержки детей крымских татар, которые имеют возможность получать образование в отремонтированном Крымскотатарском культурно-образовательном центре "Крымская семья" в Киеве.

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