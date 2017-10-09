Политика

21:11 09.10.2017

Замглавы МИД Кислица заявляет о нарушении норм и стандартов ЮНЕСКО в оккупированном Крыму

Замглавы МИД Кислица заявляет о нарушении норм и стандартов ЮНЕСКО в оккупированном Крыму

Заместитель министра иностранных дел Украины, представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО Сергей Кислица заявляет, что нарушение норм и стандартов ЮНЕСКО в оккупированном РФ Крыму является серьезным вызовом международному сообществу и требует введения прямого мониторинга на полуострове, сообщается на официальном сайте МИД.

Выступая на пленарном заседании 202-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в понедельник в Париже глава украинской делегации привел факты вопиющих нарушений прав человека на территории оккупированного полуострова, отметил важность объединения усилий международного сообщества для решения проблемы незаконной оккупации Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

"ЮНЕСКО должна реагировать на динамические изменения современного мира. Огромный потенциал Организации должен быть использован в полном объеме. Лакмусовой бумажкой на способность ЮНЕСКО отыскивать адекватные ответы на вызовы 21-го века должен стать ввод прямого мониторинга в Крыму", - отметил С.Кислица.

В этой связи представитель Украины в Исполнительном совете ЮНЕСКО высказал удовлетворение прогрессом, достигнутым в консультациях между Украиной и Секретариатом ЮНЕСКО о параметрах мониторинга.

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