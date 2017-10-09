Политика

20:36 09.10.2017

Нового президента ПАСЕ изберут во вторник в третьем туре

Нового президента ПАСЕ изберут во вторник в третьем туре

Нового президента ПАСЕ не удалось избрать и во втором туре голосования делегатов, таким образом, во вторник состоится третий тур, в котором решится данный вопрос, сообщил член украинской делегации, народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Алексей Гончаренко.

"Объявлены результаты второго тура голосования по выборам президента ПАСЕ. Всего проголосовало – 191. Испорченный бюллетень – 1. Стеллу Кириакидес поддержали – 121. Эммануэлиса Зингериса поддержали 69", - написал он на странице в Фейсбуке.

То есть ни один из претендентов не набрал необходимых 152 голоса.

"Завтра утром пройдет третий тур выборов, в котором, кто наберет хоть на один голос больше, тот и станет президентом", - пояснил А.Гончаренко.

Как сообщалось, на минувшей неделе Педро Аграмунт подал в отставку с должности председателя ПАСЕ.

Временным главой ПАСЕ назначен вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.

По результатам первого тура 126 голосов получила С.Кириакидес, 84 – Э.Зингерис.

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