Порошенко и Эрдоган договорились о продлении координации шагов по защите прав граждан Украины в рамках международных механизмов

Президент Украины Петр Порошенко удовлетворен украинско-турецкими переговорами и достигнутыми результатами.

"Закончилось заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Оно проходило в очень доверительной и конструктивной атмосфере", - сказал он в ходе совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник в Киеве.

По словам П.Порошенко, это заседание – "уникальная возможность обсудить все вопросы украинско-турецких отношений".

Президент Украины сообщил, что в ходе переговоров достигнута договоренность о дальнейшей координации действий между двумя странами, в частности, по защите прав украинцев.

"Сегодня мы договорились и дальше координировать наши действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе мониторить", - сказал он.