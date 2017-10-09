Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в СММ ОБСЕ на Донбассе - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей на востоке Украины, и рассчитывает на поддержку Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

"Мы были бы очень заинтересованы в увеличении представительства Турции в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы благодарим за очень четкую и хорошо организованную работу Специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции", - заявил П.Порошенко, открывая шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник.

"Также в ближайшее время особенную важность будет для нас иметь поддержка нашими партнерами, в частности, Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавил глава украинского государства, отметив, что этот вопрос был одним из обсуждавшихся в понедельник во время его переговоров с Р.Т.Эрдоганом.

"Три часа, которые мы провели на встрече с господином президентом в формате с глазу на глаз, дают мне все основания для оптимизма в развитии всех сфер нашего двустороннего сотрудничества и многосторонней координации", - сказал П.Порошенко.

Он отметил высокую динамику политического диалога между Украиной и Турцией и расширение секторных контактов за последний год, "в том числе в таких чувствительных сферах, как оборона, национальная безопасность, правоохранительная деятельность". "Мы довольны сотрудничеством в оборонной промышленности, авиастроении, космосе", - отметил украинский президент.

П.Порошенко также поблагодарил турецких партнеров за позицию по недопущению нарушений прав человека в оккупированном Крыму и четкую позицию поддержки крымскотатарского народа.