Политика

18:51 09.10.2017

Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в СММ ОБСЕ на Донбассе - Порошенко

Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в СММ ОБСЕ на Донбассе - Порошенко

 Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей на востоке Украины, и рассчитывает на поддержку Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

"Мы были бы очень заинтересованы в увеличении представительства Турции в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы благодарим за очень четкую и хорошо организованную работу Специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции", - заявил П.Порошенко, открывая шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник.

"Также в ближайшее время особенную важность будет для нас иметь поддержка нашими партнерами, в частности, Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавил глава украинского государства, отметив, что этот вопрос был одним из обсуждавшихся в понедельник во время его переговоров с Р.Т.Эрдоганом.

"Три часа, которые мы провели на встрече с господином президентом в формате с глазу на глаз, дают мне все основания для оптимизма в развитии всех сфер нашего двустороннего сотрудничества и многосторонней координации", - сказал П.Порошенко.

Он отметил высокую динамику политического диалога между Украиной и Турцией и расширение секторных контактов за последний год, "в том числе в таких чувствительных сферах, как оборона, национальная безопасность, правоохранительная деятельность". "Мы довольны сотрудничеством в оборонной промышленности, авиастроении, космосе", - отметил украинский президент.

П.Порошенко также поблагодарил турецких партнеров за позицию по недопущению нарушений прав человека в оккупированном Крыму и четкую позицию поддержки крымскотатарского народа.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко и Эрдоган договорились о продлении координации шагов по защите прав граждан Украины в рамках международных механизмов

Турция продолжит поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, не признает аннексию Крыма

Порошенко и Эрдоган почти три часа проводили переговоры в формате "тет-а-тет"

Украино-турецкий стратегический совет обсудит вопросы нарушения прав крымских татар в аннексированном Крыму - Джемилев

Порошенко и Эрдоган проводят переговоры в Киеве

Проведение ПА НАТО в Украине – мощнейший сигнал солидарности и поддержки от Альянса

Порошенко подписал пролонгацию закона об особом статусе ОРДЛО

Порошенко ввел в действие решение СНБО о концепции обеспечения контрразведывательного режима в Украине

Порошенко: Законопроект по восстановлению суверенитета Украины на Донбассе провозглашает мирный путь

Порошенко обсудил с послами законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом - Турчинов

ПОСЛЕДНЕЕ

Нового президента ПАСЕ изберут во вторник в третьем туре

В Раду внесен законопроект об ограничении поездок украинцев в РФ

Климкин инициирует обсуждение закона об образовании с венгерским коллегой и общиной на Закарпатье

Нового президента ПАСЕ не избрали по итогам первого тура голосования

В БПП и "Народном фронте" рассказали, какие положения дополнят во 2-м чтении законопроект по суверенитету Украины над Донбассом

ПА НАТО приняла резолюцию по информбезопасности, которой расширяется помощь Украине – нардеп Фриз

В ПАСЕ пройдут срочные дебаты по украинскому закону "Об образовании"

Военнослужащие-иностранцы смогут участвовать в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами РФ – указ Путина

Трамп сформулировал приоритеты иммиграционной политики

Совместное коммюнике о сотрудничестве стран-членов ГУАМ подписано в Тбилиси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА