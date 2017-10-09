Политика

17:39 09.10.2017

В Раду внесен законопроект об ограничении поездок украинцев в РФ

В Раду внесен законопроект об ограничении поездок украинцев в РФ

В Верховной Раде Украины в понедельник зарегистрирован законопроект о временном ограничении права граждан Украины на выезд в РФ.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, инициаторами законопроекта №7187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о введении временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)" выступили народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный, член политсовета партии "Укроп" Андрей Денисенко.

Законопроект в настоящее время передан на рассмотрение руководству парламента. Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, в пятницу Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект об обеспечении суверенитета Украины над оккупированным Донбассом, которым, в частности, определяет РФ как страну-агрессора.

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