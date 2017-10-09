Политика

17:02 09.10.2017

Климкин инициирует обсуждение закона об образовании с венгерским коллегой и общиной на Закарпатье

Климкин инициирует обсуждение закона об образовании с венгерским коллегой и общиной на Закарпатье

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил венгерскому коллеге Петеру Сийярто во время визита в Закарпатскую область обсудить положения закона Украины об образовании вместе с венгерской общиной.

"Узнал о планах венгерского коллеги посетить Закарпатье. Возобновляю предложение поехать вместе, выслушать венгерскую общину и начать предметный диалог (относительно закона об образовании – ИФ)", - написал глава МИД Украины в микроблоге в Твиттере в понедельник.

Как сообщалось, 28 сентября закон Украины "Об образовании" вступил в силу.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

П.Климкин планировал в ближайшее время провести встречу с министром иностранных дел Венгрии в Будапеште для обсуждения закона "Об образовании".

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