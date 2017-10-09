Нового президента ПАСЕ не избрали по итогам первого тура голосования

Нового президента ПАСЕ не удалось избрать в первом туре голосования делегатов, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации Ирина Геращенко.

"Президент ПАСЕ в первом туре не избран. Приняли участие в голосовании 212 членов ПАСЕ, 2 бюллетеня признаны недействительными. 126 проголосовали за Стеллу Кириакидес, 84 за Эмануэлиса Зингериса. Для избрания президентом ПАСЕ нужно набрать 152 голоса", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник.

В свою очередь, народный депутат из фракции "Народный фронт", член делегации Леонид Емец отметил, что в настоящее время проходит второй тур голосования.

"Если и здесь не хватит (голосов – ИФ) – завтра 3-й тур простым большинством", - пояснил он.

Как сообщалось, на минувшей неделе Педро Аграмунт подал в отставку с должности председателя ПАСЕ.

Временным главой ПАСЕ назначен вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.